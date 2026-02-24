Тала Нещадимова: Великие Луки не дали абсолютно никакого рекорда по высоте снега

В середине февраля в социальных сетях Великих Лук появилась информация о том, что высота снежного покрова в городе достигла рекордных 68 сантиметров. Сообщение метеоролога-любителя вызвало бурное обсуждение среди горожан, однако начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поспешила развеять этот миф.

Как пояснила Тала Нещадимова, для определения высоты снега существуют строгие методики, исключающие субъективные оценки.

«Высота снега определяется по трем специальным рейкам на эталонной метеоплощадке. Это необходимо, чтобы исключить разнобой в показаниях: если каждый будет измерять сугробы в своем дворе, они, конечно, будут везде разными», — подчеркнула синоптик.

По данным инструментальных наблюдений, максимальная высота снежного покрова в Великих Луках, зафиксированная во время снегосъемки, которая проводится каждые 10 дней, составила всего 52 сантиметра. Для сравнения, средний многолетний максимум для этого города равен 62 сантиметрам.

«Таким образом, ни о каком абсолютном рекорде речи не идет», — заявила Тала Нещадимова.

Синоптик объяснила, почему визуально снега казалось гораздо больше. Причиной иллюзии стала структура осадков: из-за морозов снег выпадал очень объемный и рыхлый. Это создало обманчивое впечатление аномально высоких сугробов. При этом по количеству выпавшей влаги январь в Великих Луках действительно оказался богатым на осадки — 165% от нормы. Однако на фоне дефицита снега на севере региона, южные районы, включая Великие Луки, выглядели контрастно.

Абсолютным лидером по осадкам в феврале стала Опочка, где норма была перекрыта значительно сильнее.

Напомним, в середине февраля метеоролог-любитель сообщил о показателе в 68 сантиметров, что вызвало широкий резонанс и разговоры об аномальной зиме.