Общество

Госдума решила продлить «заморозку» накопительных пенсий

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год.

С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц».

В свою очередь в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.