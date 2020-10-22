Общество

Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие часы

В ближайшие 2 часа в ряде районов Псковской области ожидаются грозы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гидрометцентре.

Рекомендации МЧС для населения при грозе:

если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности:

отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.