Общество

Останки более 20 расстрелянных нацистами человек обнаружили под Псковом

Останки более 20 человек нашли в недавно обнаруженном захоронении расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан возле деревни Глоты Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

«Больше 20 останков, - рассказал он. - Точно сказать сейчас нельзя, потому что они лежат в навал. И явно трое детей. Явно гражданские, потому что найдена сумочка с очками, специальный держатель для пера, бутылка из-под спиртного напитка».

Юрий Алексеев обратил внимание на большое количество обнаруженных гильз. «Столько гильз ни в одном захоронении не находил. Гильзы от винтовок, пистолетов и от очень редкого пистолета, которым вооружались высшие чины СС - Walther PP калибра 6,35х15 мм. И найден один патрон с мельхиоровой пулей. Явно в расстреле участвовал какой-то высокий чин СС», - продолжил он.

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Работы на месте массового расстрела граждан планируется завершить завтра. Останки изучат специалисты следственного управления СК России по Псковской области.

После изучения останки перезахоронят. «Я предлагаю в Моглинском лагере», - добавил Юрий Алексеев.