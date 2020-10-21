Общество

Рядом с Псковом найдено место массового расстрела мирных жителей

Возле деревни Глоты в Псковском районе поисковики нашли место массового расстрела и захоронение мирных жителей. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил директор фонда «Достоверная история», историк, писатель Юрий Алексеев.

«Похоже, в захоронении есть останки ребенка. Численность расстрелянных пока что не установлена. Судя по размерам ямы, может быть, более 20 человек», - написал Юрий Алексеев.

В захоронении среди прочих гильз найдены гильзы и целый патрон к облегченному пистолету «Вальтер» калибра 6,3 на 15 мм. «Видимо, эсесовское начальство лично в расстреле участвовало», - предположил Юрий Алексеев.