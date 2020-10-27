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Общество

Владимир Зубов выступил с критикой руководства ОЭЗ «Моглино»

27.10.2020 19:15|ПсковКомментариев: 0

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил, что ему хотелось бы увидеть наконец во главе ОЭЗ «Моглино» стабильного, грамотного и понимающего цели и задачи особой экономической зоны руководителя, который смог бы реализовать неиспользованные пока в полной мере возможности этой площадки для экономического развития региона.

Он отметил, что развернувшийся в данный момент внутрикорпоративный конфликт в особой экономической зоне «Моглино» - стал резонансной темой и это, по его мнению, несет в себе большие репутационные потери.

 
«ОЭЗ «Моглино» должно быть оболочкой для развития бизнеса, заинтересованного в тех льготах, которые существуют на этой площадке, а не в том, чтобы бюджетные деньги мы могли размещать в каких-то непонятных иностранных консалтинговых компаниях, которые мало что хорошего могут посоветовать нашему бизнесу. Вся эта чехарда, которая происходит в ОЭЗ «Моглино», проявляется и в отношении руководства особой экономической зоны к тем компаниям, которые там размещены, особенно к вновь прибывающим. Резиденты ждут внятной политики, внятного сопровождения своих проектов и исполнения тех обязательств, которые берет на себя именно руководство ОЭЗ. Это все требует безотлагательных решений и профессиональной грамотности руководства», - высказался Владимир Зубов.

Он также отметил, что строительство особой экономической зоны в Великом Новгороде станет серьезным вызовом для ОЭЗ «Моглино», ведь проект в соседнем регионе курирует команда из ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан).

«Успехи особой экономической зоны «Алабуга», одной из наиболее эффективных по объему привлеченных средства, созданных там производств и по отдаче – это, конечно, заслуга грамотного руководства и в целом подхода Республики Татарстан по освоению тех возможностей, которые были даны нашим государством. Наши соседи в Великом Новгороде тоже решили, что их локализация, нахождение между двумя столицами и возможность доступа к ним, как из Санкт-Петербурга, так и из Москвы, станет их козырем. Да, они не имеют такой близости к границе, как мы, но в нынешних условиях этот момент несколько нивелирован, и скорее становится даже больше препятствием», - поделился Владимир Зубов.  

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #Моглино #торгово-промышленная палата псковской области #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
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