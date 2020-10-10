Экономика

Инвесторов хватит на всех - псковские чиновники не видят конкурента в новгородской ОЭЗ

Особую экономическую зону, которую планируют построить в Новгородской области, не нужно рассматривать как конкурента ОЭЗ «Моглино». Такое мнение высказал руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции сегодня, 13 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Преждевременно переживать. Нужно рассматривать такое соседство в целях кооперации. Инвесторов хватит на всех», - высказался Андрей Михеев.

Эксперт также указал на различия в отраслевой направленности особых экономических зон. Так, в Новгородской области планируется развивать оборонно-промышленную отрасль. В Псковской области «Моглино» является ОЭЗ промышленно-производственного типа.