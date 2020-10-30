Общество

Октябрь 2020 года стал самым теплым в Санкт-Петербурге за последние 100 лет

Октябрь 2020 года со средней температурой +9,1 градуса стал самым теплым в Санкт-Петербурге за последние 100 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем аккаунте в Facebook.

«Такого теплого октября в Питере не было более 100 лет! Продолжая теплые тенденции, начатые сентябрем, разделившим в списке самых теплых первых осенних месяцев 4-ю позицию с 1955 и 1863 годами, октябрь-2020 попал в тройку лидеров. Его средняя температура составила +9,1°, что на 3,3° выше климатической нормы. С таким показателем он уступил лишь октябрю 1909 года, средняя температура которого составила +9,2°, и лидеру, октябрю 1775 года, с температурой +9,3°. Самая низкая температура воздуха наблюдалась 21 октября - -0.9°, а теплее всего, +20,0°, было 2 октября», - говорится в сообщении.

Наступивший ноябрь также обещает быть теплым, отметил ведущий специалист. «На текущий момент прогнозы говорят о том, что его средняя температура воздуха на 2,5-3,0° превысит климатическую норму, которая составляет +0,1°. А вот по осадкам ожидается существенный недобор. Прогнозируется, что в ноябре выпадет всего 35-45 мм небесной влаги при норме ноября в 56 мм», - добавил Михаил Леус.