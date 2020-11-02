Общество

185 тысяч раз посетили псковичи «Банк данных исполнительных производств»

185 тысяч посещений «Банка данных исполнительных производств» с официального сайта управления ФССП России по Псковской области зафиксировано за 10 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Средняя посещаемость, согласно данным статистики, составила 18457 заходов в месяц. Наибольшее количество посещений интернет-сервиса в этом году было в марте - 22968 заходов.

«Банк данных исполнительных производств» действует с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Через этот сервис можно получить информацию о задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении юридического или физического лица. Для удобства пользователей сервис снабжен мобильными приложениями, что дает возможность получать информацию из банка данных в любой точке, где действует сотовая связь.

На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг».