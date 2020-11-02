В Псковской области побит суточный рекорд по заболеваемости COVID-19

В Псковской области побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 8281 случай заражения коронавирусом. На данный момент проведено 131900 исследований (за сутки 1286).
Выздоровели 4668 человек (+0), умерли 70( +0).
Статистика заболеваемости по районам:
- Псков – 2936
- Великие Луки – 1668
- Бежаницкий район - 110
- Великолукский район – 276
- Гдовский район – 111
- Дедовичский район – 97
- Дновский район - 117
- Красногородский район – 68
- Куньинский район – 68
- Локнянский район - 40
- Невельский район – 262
- Новоржевский район – 42
- Новосокольнический район – 181
- Опочецкий район – 197
- Островский район – 521
- Палкинский район – 99
- Печорский район – 140
- Плюсский район – 172
- Порховский район - 222
- Псковский район – 664
- Пустошкинский район – 41
- Пушкиногорский район - 35
- Пыталовский район – 46
- Себежский район – 70
- Стругокрасненский район – 59
- Усвятский район – 39.
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