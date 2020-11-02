Общество

В Псковской области побит суточный рекорд по заболеваемости COVID-19

В Псковской области побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 8281 случай заражения коронавирусом. На данный момент проведено 131900 исследований (за сутки 1286).

Выздоровели 4668 человек (+0), умерли 70( +0).

Статистика заболеваемости по районам: