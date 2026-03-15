Серых цапель снял сотрудник «Михайловского». ФОТО

Сотруднику Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Алексею Михайлову вчера удалось заснять серых цапель, которые вернулись в Святогорье с мест зимовки несколько дней назад. Свои фото о первых днях пернатых вестников весны в их родных местах он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алесей Михайлов, Пушкинский заповедник

В мемориальных усадьбах и в их окрестностях сейчас можно увидеть и лебедей-кликунов, вернувшихся с зимовья, рассказали в музее.

В «Михайловском» напомнили, что музей-заповедник не случайно имеет статус не только историко-литературного, но ещё и природно-ландшафтного: здешние флора и фауна чрезвычайно разнообразны. Так, только птиц на территории музея — более 130 видов. Такие данные приводит в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов, ссылаясь на исследования, проведённые специалистами Псковского государственного педагогического университета имени С.М. Кирова (сейчас — Псковский государственный университет). В музее полагают, что насельников мемориальных усадеб и их окрестностей — как животных и птиц, так и растения — можно считать одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приехавший сюда сначала в ссылку, а потом возвращавшийся по доброй воле, из сердечной привязанности. Экскурсоводы всегда напоминают об этом своим слушателям, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.