 
Общество

Серых цапель снял сотрудник «Михайловского». ФОТО

0

Сотруднику Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Алексею Михайлову вчера удалось заснять серых цапель, которые вернулись в Святогорье с мест зимовки несколько дней назад. Свои фото о первых днях пернатых вестников весны в их родных местах он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алесей Михайлов, Пушкинский заповедник

В мемориальных усадьбах и в их окрестностях сейчас можно увидеть и лебедей-кликунов, вернувшихся с зимовья, рассказали в музее.

 

В «Михайловском» напомнили, что музей-заповедник не случайно имеет статус не только историко-литературного, но ещё и природно-ландшафтного: здешние флора и фауна чрезвычайно разнообразны. Так, только птиц на территории музея — более 130 видов. Такие данные приводит в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов, ссылаясь на исследования, проведённые специалистами Псковского государственного педагогического университета имени С.М. Кирова (сейчас — Псковский государственный университет). В музее полагают, что насельников мемориальных усадеб и их окрестностей — как животных и птиц, так и растения — можно считать одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приехавший сюда сначала в ссылку, а потом возвращавшийся по доброй воле, из сердечной привязанности. Экскурсоводы всегда напоминают об этом своим слушателям, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026