Зачем хакеры стали взламывать телевизоры, рассказал эксперт

Злоумышленники могут взламывать умные телевизоры для кражи данных россиян: они используют их как точку входа в домашнюю сеть, где находятся данные из смартфона, компьютера или устройств умного дома, рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

«Взлом телевизоров возможен, поскольку современные Smart TV – это, по сути, компьютеры с операционной системой и постоянным подключением к интернету… Для пользователя основной риск связан не столько с самим телевизором, сколько с тем, что взломанное устройство может стать точкой входа в домашнюю сеть, где находятся смартфоны, компьютеры или устройства умного дома», - отметил он.

Эксперт уточнил, что косвенными признаками взлома могут быть появление неизвестных приложений, самопроизвольные изменения настроек, заметное замедление работы устройства.

В таких случаях он рекомендует отключить телевизор от сети, выполнить сброс к заводским настройкам, обновить прошивку и сменить пароли от всех аккаунтов, которые использовались на устройстве.

При этом особое внимание стоит уделить защите смартфонов, которые также могут стать точкой доступа к системе Smart TV, пишут РИА Новости.

 

