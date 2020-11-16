Общество

От самоката до авиаперелета: ПЛН дарит подарки самым активным читателям

Ведущему региональному интернет-порталу - Псковской Ленте Новостей исполняется 20 лет. Да-да, ПЛН - ровесница века, родилась на рубеже тысячелетий - а время летит очень быстро. Вот и круглая дата, которая красиво - дважды - рифмуется с 2020-м, подоспела.

День рождения - отличный повод вручать подарки. Читателям! Редакция решила провести для вас множество интересных конкурсов. Здесь можно выиграть самые разные призы – от полета в Калининград и обратно до сертификата на ужин в ресторане. Для участия в конкурсах не требуется никаких специальных навыков, главное - желание и творческий подход.

Проект «Стань почетным корреспондентом ПЛН» продлится до 30 ноября, в подарок победитель получит планшет. Вы можете написать о ярких событиях, важных инициативах, социальных проблемах, казусных ситуациях, происшествиях и просто любопытных фактах. Принять участие в конкурсе может любой житель Псковской области старше 18 лет, новости принимаются на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru. В заявке необходимо указать имя и фамилию, возраст и контактный телефон. Подробности по ссылке.

Для любителей кратких и емких высказываний объявлен конкурс «Лучший слоган для ПЛН». Предложение победителя станет девизом нашего юбилейного года и будет использоваться для изготовления сувенирной и рекламной продукции. Оригинальные и ироничные слоганы мы разместим на футболках, ручках или масках.

Придуманный вами слоган необходимо написать в комментариях к этому посту и разместить у себя на странице с хештегами: #слогандляПЛН #ПЛН #конкурс #деньрожденияПЛН #ПЛН20лет. Победитель получит электросамокат, среди подарков также абонементы на посещение бассейна, подарочные сертификаты в кафе и магазины.

В конце ноября стартует конкурс оригинальных поздравлений для Псковской Ленты Новостей. Это возможность продемонстрировать все свои таланты и креативность. Автор самого оригинального поздравления получит в подарок smart-часы.

Также редакция проведет конкурс «Медиаперсона последнего 20-летия». Его участникам нужно будет прислать список из пяти фамилий самых популярных, по их мнению, персон, которые чаще всего упоминались на сайте ПЛН за прошедшие 20 лет. Каждый список сравнят с данными статистики, и победителем станет тот, кто наиболее близко угадает первую «пятерку». В подарок он получит смартфон.

Следите за новостями на сайте ПЛН. Читателей ждут и другие интересные конкурсы со множеством подарков.

Псковская Лента Новостей — это огромный интернет-портал, на котором читатель может найти все — новости региона, страны и мира, авторские статьи, эксклюзивные материалы, фоторепортажи, видео и многое-многое другое. Все двадцать лет своего существования ПЛН стремится честно рассказывать о сути происходящего и помогает читателям быть в курсе событий.

Мы поздравляем вас с нашим общим праздником — 20-летием Псковской Ленты Новостей. Благодарим за то, что вы с нами. И будем вместе, друзья!