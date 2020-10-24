Общество

Победитель конкурса «Стань почетным корреспондентом ПЛН!» получит планшет

Победитель конкурса на самую интересную публикацию от читателя «Стань почетным корреспондентом ПЛН!», который стартовал на сайте Псковской Ленты Новостей 12 октября, получит сертификат почетного корреспондента ПЛН и ценный приз - планшет.

Вы можете написать нам о мероприятиях, важных инициативах, социальных и общественных проблемах, казусных ситуациях, происшествиях и просто любопытных фактах. На победу будет влиять не только уникальность материала и количество его просмотров, но и отсутствие речевых, орфографических и пунктуационных ошибок. Принять участие в конкурсе может любой житель Псковской области старше 18 лет.

Новости принимаются на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru. В заявке необходимо указать ваше имя и фамилию, возраст и контактный телефон.

Обращаем ваше внимание на обязательное условие - новость должна быть подкреплена документами, фотографиями или видеозаписями. Объем текста не должен превышать 2000 символов.

Новость без заголовка и с использованием ненормативной лексики не будет допускаться к участию в конкурсе. Редакция имеет право без объяснения причин отклонить вашу заявку.

Размещение вашей новости на сайте ПЛН в постоянно действующей рубрике «Интерактив» означает, что материал принят к участию в конкурсе.

Прислать информацию можно до 30 ноября включительно. Победителя редакция Псковской Ленты Новостей назовет 1 декабря.