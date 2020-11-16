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Общество

В Торошино планируют реконструкцию пешеходного моста

16.11.2020 17:45|ПсковКомментариев: 0

ООО «Новгородавтомостпроект» разработает проекта реконструкции пешеходного моста через реку Пскова в деревне Торошино Псковского района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация подала единственное предложение о цене контракта 2 млн 896 тыс 459,92 рубля.

Длина моста - 35 метров, ширина – не менее 2,25 метров. Размеры должен уточнить подрядчик. Интенсивность движения пешеходов – не более 200 человек/сутки.

Источник финансирования - бюджет Псковского района за счет субсидий из областного бюджета.

Теги: #псковский район #мосты
Источник: Псковская Лента Новостей
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