Общество

В Торошино планируют реконструкцию пешеходного моста

ООО «Новгородавтомостпроект» разработает проекта реконструкции пешеходного моста через реку Пскова в деревне Торошино Псковского района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация подала единственное предложение о цене контракта 2 млн 896 тыс 459,92 рубля.

Длина моста - 35 метров, ширина – не менее 2,25 метров. Размеры должен уточнить подрядчик. Интенсивность движения пешеходов – не более 200 человек/сутки.

Источник финансирования - бюджет Псковского района за счет субсидий из областного бюджета.