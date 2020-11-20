Общество

В псковской дивизии начались смотры готовности вооружения и техники к новому учебному году

В Псковском гвардейском десантно штурмовом соединении начались смотры готовности вооружения, военной и специальной техники к зимнему режиму эксплуатации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, с 1 сентября по 25 ноября в соединении проводятся мероприятия по подготовке вооружения и военной техники. За отведенное время десантникам предстояло в рамках 6 этапов подготовить к применению в условиях низких температур более 2000 единиц ВВСТ, из них около 150 единиц новейших образцов вооружения, недавно поступивших в соединение.

По приказу командира соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина в воинских частях и подразделениях с 16 по 21 ноября, в рамках 7-го этапа подготовки ВВСТ, пройдут смотры готовности вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

В ходе работ специалисты проверят работоспособность агрегатов, электрических и информационных систем, правильность регулировок основных узлов, проводят необходимые работы по замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

Обслуживание осуществляли штатные экипажи и специализированные бригады, а наиболее сложную настройку аппаратных частей боевой техники проводили специалисты предприятий – изготовителей военной техники.

В ходе смотра комиссия офицеров управления соединения, в которую входят начальники родов войск и служб, проверят качество выполненных регламентных работ на колесной, гусеничной, автомобильной и бронированной военной технике находящейся в местах дислокации войск.