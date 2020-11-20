Общество

Директор госархива Псковской области представил в Москве 23-томник о зверствах нацистов

В Музее Победы 20 ноября представили 23-томник архивных документов «Без срока давности». Презентация состоялась в рамках международного форума «Уроки Нюрнберга», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

Об уникальном сборнике свидетельств преступлений нацистов на временно оккупированных территориях рассказала ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

«Семь тысяч архивных документов, более 5,5 тысячи вошли в этот сборник. 47 региональных архивов, 3 федеральных архива, еще порядка 30 самых разных учреждений – местных архивов, музеев, которые предоставили эти документы, 370 архивистов, 66 историков, докторов исторических наук практически за один год смогли издать уникальную серийную научную публикацию. Если здесь есть специалисты, то они подтвердят мои слова – такого не было нигде, ни в Советском Союзе, ни в современной России», – подчеркнула Цунаева.

Серия включает 23 тома, 22 из них посвящены отдельным регионам, где оккупанты совершали преступления против мирного населения. В книгах приводятся материалы, посвященные преступлениям против личности, детства, наций, а также воспоминания очевидцев злодеяний, совершенных нацистами и коллаборационистами.

«Нужен был единый подход, его нужно было выработать в короткие сроки, нужно было включить в работу региональные архивы, муниципальные, ведомственные архивы, архивы ФСБ. Нужно было обрабатывать их, и эта работа оказалась для многих очень непростой», – отметил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Он рассказал, что архивисты через себя пропускали огромное количество документов об убийствах, преступлениях. Вся эта работа была проделана для того, чтобы факты были доступны обществу, и «чтобы мы никогда не забывали об этих страшных событиях». Процесс рассекречивания материалов будет продолжен, а значит возможны новые исторические сенсации.

Напомним, в Музее Победы на Поклонной горе 20-21 ноября проходит Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». Крупнейший съезд представителей профессиональных сообществ и общественных организаций приурочен к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.

Масштабный форум, организованный Музеем Победы, станет одним из ключевых событий Года памяти и славы. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.