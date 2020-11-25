Общество

Псковские депутаты указали на проблему самоизоляции членов семей военнослужащих

Депутаты Псковского областного Собрания Наталья Тудакова (Справедливая Россия) и Ирина Богачева (Единая Россия) указали на актуальную проблему Псковской области, связанную с пандемией коронавируса и семьями военнослужащих. По их словам, в случае, если военнослужащий получает положительный результат после теста на COVID-19, то у членов его семьи возникают проблемы с самоизоляцией как контактных.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос был поднят на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сегодня, 25 ноября, в ходе рассмотрения проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2021 год.

Парламентарии указали, что военнослужащие находятся вне системы ОМС, а взаимодействие Минобороны и Роспотребнадзора, видимо, не выстроено должным образом, поскольку члены семей заболевшего коронавирусом военного не получают предписаний надзорного ведомства о самоизоляции как контактных. «Они вынуждены брать отпуск вне графика или даже за свой счет уходить с работы. Поскольку они контактные, но не имеют симптомов, к ним и врачи отказываются ехать», - отметила Наталья Тудакова.

За коллег по цеху заступилась Ирина Богачева, главврач Островской районной больницы. «Для Острова это тоже очень актуальная тема по военным. Но это проблема Минобороны, кто и как оплачивает тесты и берет мазки, и как они потом передаются в СЭС. В других регионах данные передают, а у нас – нет. Но этот вопрос должны решать не участковые врачи, а Роспотребнадзор», - подчеркнула она.