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«Деловая Россия» стала генеральным партнером праздничных мероприятий ко Дню города Пскова

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Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в этом году выступило генеральным партнером ключевых мероприятий, посвященных Дню города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

Фото: Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

При поддержке «Деловой России» 25 июля состоится XXI фестиваль «Псковская уха». Он пройдет на левом берегу реки Великой — от церкви Климента папы Римского вниз по течению до завода радиодеталей. Регистрация участников начнется в 8:00, соревнования для спиннингистов, доночников и поплавочников стартуют в 9:00, детские состязания — в 9:30. С 11:00 до 12:30 гостей приглашают на дегустацию ухи.

В этот же день на городском пляже у Мирожского монастыря пройдет турнир по пляжному волейболу. Начало соревнований — в 11:00.

Также 25 июля состоятся соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья». Торжественное открытие запланировано на 9:30 у спортивной школы «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9.

26 июля в Парке строителей и Детском парке пройдет спортивный фестиваль «Кубок освобождения». Начало программы — в 11:00. Для гостей подготовят показательные выступления по рукопашному бою, карате, КУДО, самбо, кикбоксингу, пилонному спорту, воздушной гимнастике и джампингу.

В региональном отделении «Деловой России» отметили, что организация на постоянной основе поддерживает проекты, связанные со здоровым образом жизни, молодежными инициативами, развитием предпринимательства, экономики, инфраструктуры и кадрового потенциала региона.

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