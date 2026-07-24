Благоустройство парка «Речная долина» в Опочке завершат в ноябре

Работы по благоустройству парка культуры и отдыха «Речная долина» в Опочке планируют завершить в ноябре. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своем канале в мессенджере Мах.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Мах

По его словам, подрядчик уже выполнил значительный объем подготовительных работ. На территории завершили планировку, расчистили участок от кустарника и мелколесья, демонтировали старые бортовые камни, а на одной из пешеходных дорожек уложили покрытие из гранитной крошки.

В настоящее время строители приступили к инженерному этапу благоустройства. В парке ведутся работы по устройству ливневой канализации, установке нового бортового камня, монтажу систем освещения и видеонаблюдения.

«Работы осуществляются в рамках заключенного муниципального контракта, в соответствии с графиком и, по словам подрядчика, будут завершены в установленные договором сроки — в ноябре текущего года», — отметил Юрий Ильин.

Глава округа напомнил, что проект благоустройства парка стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».