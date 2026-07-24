В Великих Луках продолжаются ремонтные работы ремонт детских садов №20 и №21

В Великих Луках продолжаются ремонтные работы в дошкольных учреждениях. О ходе подготовки детских садов №20 и №21 к новому учебному году рассказала на своей странице депутат Великолукской городской Думы от фракции «Единая Россия» Юлия Ярышкина.

Фото: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

По ее словам, в детском саду №20 завершается плановый текущий ремонт. Работы выполнены примерно на 90 процентов: обновлены помещения, заменены оконные блоки, установлены новые сантехнические перегородки, продолжается ремонт пищеблока и системы вентиляции. Ожидается, что уже в начале августа воспитанники смогут вернуться в обновленный детский сад.

В детском саду №21 продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья». Здесь полностью заменяют инженерные коммуникации, выполняют внутреннюю отделку помещений и обновляют фасад здания. На сегодняшний день завершен монтаж коммуникаций, установлены светильники, окрашены потолки, ведется устройство полов, практически завершена облицовка санузлов плиткой, начинается установка сантехнического оборудования.

Как отметила Юлия Ярышкина, депутаты регулярно посещают объекты, контролируя качество и сроки выполнения работ.

«Нужно отдать должное подрядчикам: работы ведутся качественно, в соответствии с графиком, а где-то даже с небольшим опережением. Уверена, что город получит современные, комфортные и безопасные детские сады», — подчеркнула депутат.

Детский сад №21 планируется открыть уже этой осенью после завершения капитального ремонта.