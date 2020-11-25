Общество

В Сети обсуждают откровенную фотосессию псковского депутата

В Сети обсуждают откровенную фотосессию депутата городского поселения «Остров» Олеси Горохова.

Фото из группы «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»

Фотографии в соцсети «Инстаграм» визажист Екатерина Яковлева выложила еще осенью 2018 года, но в широкое интернет-пространство они попали только сейчас, в связи с тем, что, получив депутатский мандат в сентябре текущего года, Олеся Горохова стала публичным лицом.

В сообществе «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте» активно обсуждают смелые фото депутата. Судя по комментариям, большинство не испытывает по их поводу особого негатива. Одни пишут: «Хорошая фигура, почему бы и нет, не голая же». Другие отмечают, что обсуждать надо не фотографии человека, а его реальные дела на посту. Третьи хвалят депутата за то, что она следит за собой: «сразу видно, есть и деньги, и время, значит, работой не сильно загружена».

Одна из подписчиков сообщества заметила, что Олеся Горохова — и депутат, и волонтер. В частности, она «выиграла тендер и привела в порядок стадион в Острове, возле школы №6, никогда не пройдет мимо чужой беды, всегда поможет, что в ее силах».

Также участники обсуждения высказывают сомнения по поводу того, что Олесе Гороховой «светит» следующий депутатский срок.