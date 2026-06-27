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Стало известно, как пенсионерам получить компенсацию взноса на капремонт

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Пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт, если они живут одни, не работают и не имеют долгов за оплату ЖКУ, сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

«В большинстве регионов России неработающие пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50% уплаченных взносов на капремонт, а старше 80 лет - 100%», - заявил Валерий Селезнев.

Парламентарий уточнил, что для получения компенсации надо быть собственником жилья, не работать, быть в возрасте от 70 или 80 лет, жить одному, с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп, не иметь долгов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взносов по капремонту.

Депутат добавил, что для оформления льготы надо проверить себя по всем вышеупомянутым условиям и иметь подтверждающие их документы.

«Соберите документы: паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии долгов, банковские реквизиты. Подайте заявление через МФЦ или "Госуслуги". Решение принимают за 10-15 рабочих дней. В МФЦ помогут заполнить заявление. Поэтому, если по параметрам проходите, то обязательно оформляйте», - подытожил парламентарий.

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