Общество

Вещание двух псковских радиостанций прекращено за долги

Вещание двух псковских радиостанций «Седьмое небо» и «Дача» отключили за долги с 26 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев.

«С сегодняшнего дня мы приостановили действие договора с радио "Седьмое небо" и радио "Дача", - рассказал он. - Задолженность на сегодняшний день большая. Мы, как операторы связи, предоставляем услуги связи для этих радиостанций. Но оплаты, к сожалению, нет. Будем искать какие-то общие компромиссы. Юристы занимаются, их и наши».

Пока решение о возобновлении вещания не принято, добавил Александр Лаптиев. «Не для этого мы выключили утром, чтобы вечером включить», - добавил он.