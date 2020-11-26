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Общество

Александр Котов рассказал о самых дискуссионных законопроектах ноябрьской сессии

26.11.2020 20:48|ПсковКомментариев: 0

На ноябрьской сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на следующий год и двухлетний плановый период и заслушали сопутствующее ему бюджетное послание губернатора. Одновременно с главным финансовым документом региона депутаты приняли бюджет ФОМС, а также ряд законопроектов, которые традиционно входят в пакет экономических нормативных актов, рассматриваемых в конце года. К ним относятся документы, регламентирующие ставки транспортного налога и упрощенной и патентной системы налогообложения.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил председателя регионального парламента Александра Котова прокомментировать проекты законов, которые, пожалуй, вызвали наибольшую дискуссию на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

- Обычно во время обсуждения проекта бюджета слышна критика властей от оппозиционных фракций. На сегодняшней сессии и накануне, кажется, даже оппоненты высказывали претензии не столько в адрес губернатора и его команды, сколько по поводу несовершенства бюджетной политики в стране в целом. Неужели единодушие?

- Мне кажется, что все депутаты, абсолютно независимо от того, к какой фракции политической партии они относятся, понимают, что на региональном уровне делается достаточно много для того, чтобы эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы. И это как раз и находит отражение в проекте закона о бюджете.

Кроме того, губернатор очень подробно, с примерами, с выкладками на встрече с фракциями рассказывал о том, какие меры предпринимаются в рамках подготовки закона о бюджете, какие приоритеты при этом в первую очередь ставятся. Я присутствовал на всех этих встречах и понимаю, что у депутатов есть представление о работе губернатора и органов исполнительной власти. Они понимают, что многое будет зависеть от того, как нам удастся выстроить работу с федеральным центром, чтобы получить дополнительные финансовые средства из федерального бюджета - не только в рамках дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, но и, прежде всего, в рамках государственных программ, инвестиционных проектов. Пример этого года наглядно показывает, что все это возможно.

Работа с федеральным центром будет продолжена. Уже сегодня понятно, что больше 6 млрд рублей дополнительно поступит в доходную часть бюджета Псковской области из федеральных источников.

- Тем не менее, кто-то поддержал проект бюджета в первом чтении, а кто-то проголосовал против или воздержался…

- Когда парламентарии высказывают свое отношение к проекту бюджета, то во многом это отражение позиции их политических партий, которые рекомендуют депутатам региональных законодательных собраний регионов, как голосовать по внесенным проектам закона о бюджете. Так поступает фракция КПРФ, так поступает фракция ЛДПР. Тем не менее, я считаю, что наши депутаты четко понимают, что имеющиеся финансовые ресурсы используются у нас достаточно эффективно.

Что касается оппонентов, которые сегодня заявили о том, что не готовы голосовать за проект бюджета в первом чтении, то среди их аргументации я не услышал ни одного аргумента, который бы свидетельствовал о том, что губернатор или областная исполнительная власть или, допустим, законодательная власть в лице Псковского областного Собрания депутатов, в чем-то недорабатывает или неэффективно использует имеющиеся ресурсы. В большей степени аргументация касалась взаимоотношений именно с федеральным центром.

- Еще одной дискуссионной темой оказалась законодательная инициатива по повышению штрафов за наезды на зеленые зоны и нарушения правил благоустройства. Большинством голосов депутаты этот законопроект поддержали, но возник закономерный вопрос: будет ли работать этот механизм на практике?

- Тут, прежде всего, речь идет об эффективности работы органов местного самоуправления. Они в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы закон об административных правонарушениях работал.

Органы местного самоуправления должны быть заинтересованы даже с той точки зрения, что вся их работа по благоустройству оказывается насмарку. Я на сессии приводил показательный пример: на улице Юбилейной мог быть хороший газон, зеленая трава, но там все просто затоптали. Причем там даже не стоит вопрос, что машину некуда поставить. Там есть парковка, но все равно, кто-то одним колесом заезжает на зеленую зону, кто-то двумя… В итоге газон уже не отличить от асфальта.

Я отчасти соглашусь с тем, что в целом в городе не хватает парковок. Далеко не рядом с каждым многоквартирным домом есть платные организованные парковки. Например, в Любятово их нет, о чем сегодня депутаты тоже говорили. Тут важно двигаться параллельными путями: с одной стороны, запрещать машины ставить на газонах (соответственно, за это должно быть административное наказание), с другой, органы местного самоуправления должны создавать условия для предпринимателей по созданию платных парковок. Но для этого на платные парковки должен быть спрос, иначе эту проблему не решить.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #псковское областное собрание #бюджет #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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