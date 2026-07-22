Андрей Козлов об эффективности «парламентских часов» и вызовах для нового созыва Заксобрания

Минувшая пятилетка стала для регионального парламента одной из самых напряженных, VII созыв Заксобрания столкнулся с трудными временами для страны и области в частности. Но не смотря на это продолжалась планомерная работа на благо жителей региона. Какие насущные проблемы удалось решить, как в этом помогли «парламентские часы» и Народная программа «Единой России», и какие вызовы остались актуальными для нового, восьмого созыва Заксобрания, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию, парламентарий по округу №12 Андрей Козлов в эфире ПЛН FM.

— Андрей Григорьевич, «парламентские часы» – это форма депутатского контроля, публичного обсуждения проблемных моментов в рамках прохождения сессий Законодательного Собрания. Проблемы обсуждают вместе с правительством и заинтересованными ведомствами. В «ходе парламентских часов» говорили про ТКО, после чего проблема с «мусорным коллапсом» в регионе начала решаться. Достаточно долго обсуждалась и ситуация с догазификацией. На ваш взгляд, «парламентские часы» эффективно помогают решать насущные проблемы?

— Вы привели яркий пример, когда «парламентские часы» идут на пользу, в частности в вопросе догазификации. Четыре года назад был поставлен рекорд, когда за один год комитет провел четыре «парламентских часа» по вопросу догазификации, пока не приняли решение взять ситуацию на контроль в виде ежемесячного мониторинга. И это было поручено комитету по экономическому развитию.

Мы четыре раза собирали «парламентский час» на данную тему, что стало отправной точкой для того, чтобы все задумались, что руководство не исправлялось со своими задачами. Тогда пришел новый эффективный руководитель, с которым удалось наладить взаимодействие.

Сейчас можно спорить и критиковать все, что угодно, например, малый объем газификации, но генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов четко ставит задачи. Если он сказал: «Должно быть подключено четыре тысячи абонентов», именно столько и будет подключено. Это не простые слова, это четкая статистика. Каждый месяц пятого числа в комитет приходит сводная ведомость, какое количество магистральных газопроводов обслуживается, какое количество домовладений подключено, сколько доведено газопроводов до границ домовладений, есть цифры в разрезе каждого муниципального района.

— В своем округе вы это тоже это ощущаете?

— Я это чувствую, тем более, что мы этот вопрос мониторим и решаем. Сейчас эта вся информация есть у всех наших депутатов. Соответственно, выезжая в округ, они видят и понимают ситуацию.

— Ранее местные власти, главы округов жаловались, что не найти газовиков, когда нужно решать проблемы с восстановлением благоустройства. Сейчас, я так понимаю, таких жалоб нет?

— Данных жалоб сейчас практически не поступает, потому что руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» нашел способ взаимодействия с главами муниципальных округов. Первое, что он сделал, когда пришел на должность, - поехал во все районы, переговорил с главами округов, с теми, кто в этой проблеме принимает участие, кто участвует в вопросах согласования, сбора граждан, сбора документов. Они в этой части помогали, благодаря чему наладилось и взаимодействие, начиная с документов, заканчивая исполнительной документацией и работами, планами. Поэтому здесь была выбрана правильная стратегия, и это сработало.

— Работы по догазификации проходят в основном в районах. Вы в партии «Единая Россия» в нашем регионе курируете партпроект «Российское село». Расскажите о достижениях данного проекта, как он помогает людям в деревнях?

— Проект «Российское село» направлен на популяризацию людей труда и на комплексное развитие территорий. В рамках этого проекта существует две известные инициативы, в которых многие приняли участие. Это «Аграрный диктант», где поучаствовало более 1,5 тысячи жителей Псковской области, и конкурс «Земский почтальон». В том году почтальон из Острова занял шестое место по Российской Федерации.

— Вы говорите, что в решении проблем региона эффективен механизм «парламентских часов». А какие еще механизмы помогают? На что в работе ориентируетесь? Сверяете ли свои действия с Народной программой вашей партии, «Единой России», как партии большинства?

— Программа является народной, потому что, если проблему озвучили 20 тысяч человек, она системная. Народная программа - это решение системных проблем наших территорий. Народная программа - это наказы, которые партия получает от жителей, а затем передает в правительство для совместной работы. Данные наказы потом включаются в национальные проекты, дополнительные государственные программы.

Данная инициатива помогает не только муниципалитетам, но и всей стране. Одним из наиболее известных проектов Народной программы является «Формирование комфортной городской среды». Это действительно работающий механизм, потому что на сегодняшний момент люди участвуют в голосовании, выбирают приоритетные территории.

Мне кажется, также благодаря Народной программе у нас появилось два полезных института: помимо ФКГС, это ТОС. Территориальное общественное самоуправление — это движение, которое помогает людям жить комфортнее. Я всегда говорю, ТОС – это программа, которая помогает органам власти выполнять свою функцию вместе с населением. Когда люди реализовали проект, вложили свой труд, сами приняли участие в процессе создания, это ценится и охраняется. Поэтому Народная программа действительно работает и меняется в соответствии с наказами и потребностями населения. Но некоторые вещи, как, например, дороги, за пять лет не делаются. Такие вопросы переходят в следующую пятилетку и новому созыву.

На данный момент в следующую пятилетку перейдет вопрос сотовой связи. Сейчас есть проблема цифрового неравенства. Сделать вышку – это одно, но есть аналоговое оборудование, которое ушло с рынка, соответственно, надо его создать. Сейчас есть единственный завод, который делает необходимое оборудование, и его надо повесить на вышках по всей стране.

Цифровизация должна дойти до каждого населенного пункта, особенно туда, где проходят федеральные трассы. Должна быть единая зона покрытия, потому что сейчас народ привык к «Госуслугам», к мессенджерам и так далее. Данную инициативу необходимо довести до конца, чтобы все территории были в зоне покрытия.

— Андрей Григорьевич, мы обсудили успехи и достижения действующего созыва. А какие вызовы переходят следующему, восьмому созыву Заксобрания?

— Необходимо и дальше работать над тем, чтобы решить имеющиеся проблемы. Один великий сказал: «И только по-настоящему мыслящий человек выносит из своих ошибок гораздо больше, чем из своих побед». Я с этим согласен. Не совершив ошибку, не оценив ее, не можешь двигаться дальше. Нас часто критикуют, особенно оппозиционные партии: «Это не сделано, то не сделано». Наверное, все сделать невозможно, вопрос в желании и в стремлении.

Наша задача и задача уже нового созыва Законодательного Собрания – определить проблемные приоритеты. Где все движется хорошо, уже создана система, идет функционирование, и она будет работать с нами или без нас. А вот где есть проблемные вопросы, надо включиться в работу новому составу парламента вместе с правительством, выбирать реперные точки, подбирать команду, это тоже очень важно, потому что без команды невозможно ничего. И двигаться с экономичной целью для того, чтобы эту проблему решить. Такую мысль я бы хотел донести до наших будущих парламентариев.

Беседовала Любовь Кузнецова