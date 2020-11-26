Общество

Пакет антикоронавирусных мер в Псковской области могут продлить до 15 января

Действующий пакет антикоронаврусных мер в Псковской области может быть продлен до 15 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью «Россия 24» 26 ноября.

«Мы предполагаем, что действующий пакет антикоронавирусных мер в Псковской области будет продлен до 15 января. Но чтобы не созавать нагрузки на экономику, когда это не требуется, мы с шагом в неделю анализируем ситуацию, и на сегодняшний день до 6 декабря у нс дейстыует запрет на публичные мероприятия, кроме религиозных. Ограничена работа общепита с 23.00 до 6.00. Действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и требование о переводе 30% сотрудников предприятий на удаленный режим работы», - перечислил губернатор.

Также он сообщил о регулярных рейдах по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. «Мы увеличили количество рейдов, потому что до сих пор есть люди, которые ездят без масок и тем самым создают риск и дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Предполагаем, что эти ораничения сохранятся до 15 января. Излишне их постраемся не вводить, но все покажет эпидобстановка», - добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, он напомнил, что запрещено проведение новогодних елок в детских садах и школах, а также банкетов. «Если позволит обстановка, и кратного увеличения не будет, планируем сохранить формат уличных мероприятий с обязательным соблюдением ограничительных мер», - заключил губернатор.