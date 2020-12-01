Общество

«Университет третьего возраста» провел лекции в Пскове

Социальный проект «Университет третьего возраста» провел лекции для пожилых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке, проект направлен на решение стратегической задачи - активного долголетия и адаптации пожилых людей в динамично изменяющемся мире через образование, ориентирован на развитие личности пожилого человека, формирует его компетентность, активность, креативность, социальный комфорт и самореализацию.

В Псковской области более 2000 представителей старшего поколения ежегодно просвещаются в Университете третьего возраста.

В ноябре-декабре 2020 года в условиях ограничения проведения массовых мероприятий занятия Университета проходят в режиме онлайн. Видеоматериал лекций размещается на YouTube-канале Псковской областной универсальной научной библиотеки (плейлист «Университет третьего возраста»).

Напомним, проект существует с 2009 года при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки и Регионального отделения «Союз пенсионеров России» по Псковской области.