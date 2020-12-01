Общество

Игорь Иванов рассказал о сложностях исполнения отраслевых соглашений

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 декабря рассказал о сложностях исполнения отраслевых соглашений.

«По отраслевым соглашениям есть трудности, - отметил он. - В частности, есть проблема по жизнеобеспечению, по ЖКХ и строительству. На сегодня, исходя из нашего мониторинга, исполнение федерального отраслевого соглашения в данной сфере минимальное. На территории города Пскова исполняют данное соглашение только "Псковские тепловые сети". Трудности - ставки первого разряда. Федеральное отраслевое соглашение определяет планку оплаты условий труда, она обязательна для всех, а ставка первого разряда труда ниже, чем в федеральном отраслевом соглашении. Это неправильно. Здесь можно доиграться».

Планируется, что этот вопрос будет выноситься на заседание областной трехсторонней комиссии.

«Я как никто знаю, возглавляя профсоюз работников ЖКХ длительное время, какой труд у этих работников, когда, например, водопроводчики работают с канализацией, ливневками. Труд не самый благодарный. Этим людям надо подходить и руку жать за то, что они работают за такие деньги в этой сфере. Уважать надо. И мы будем добиваться у социального партнерства, работодателей уважения, в том в числе при начислении заработной платы», - добавил Игорь Иванов.