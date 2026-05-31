С 17:00 до 20:00 в Зелёном театре Пскова проходит фестиваль «Ритмы города». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, псковичи и гости города наслаждаются творчеством самых ярких городских коллективов.

Хедлайнером мероприятия стала Лиза Матрёшка. Её выступление подарило зрителям заряд позитива и хорошего настроения.

Зрителей ждёт яркая программа, в рамках которой запланированы выступления вокальных и танцевальных творческих коллективов. В зрительном зале летнего амфитеатра царит атмосфера семейного праздника. Многие пришли на мероприятие с детьми, которые уже при первых музыкальных аккордах заняли места в зоне для танцев.

Для зрительного зала запланирован самый масштабный интерактив: анонсировано массовое хоровое исполнение любимых песен. Организаторы обещают, что все гости мероприятия будут не просто зрителями, а станут активными участниками концерта вместе с артистами.

Напомним, концерт проходит в рамках проекта «Пятая четверть», который реализуется при поддержке программы «Гранты Движения Первых». Мероприятие предназначено для зрителей всех возрастов.