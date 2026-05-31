В Детском парке Пскова состоялся праздник к Дню защиты детей

В Пскове в Детском парке прошли мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в управлении культуры города Пскова.

Для гостей подготовили развлекательную программу с игровыми активностями, мастер‑классами и аквагримом. Дети встретились со сказочными героями и посетили несколько тематических площадок.

Программа позволила каждому ребёнку выбрать занятие по интересам. На мастер‑классах участники освоили новые навыки, в игровых зонах — посоревновались и повеселились с друзьями, а с помощью аквагрима смогли примерить яркие образы. Сказочные персонажи общались с гостями, фотографировались и создавали праздничное настроение.

Родители сопровождали детей, наблюдали за их участием в мероприятиях и вместе с ними принимали участие в отдельных активностях.

«Благодарим всех, кто стал частью этого замечательного праздника, — отметили в управлении культуры. — Пусть детские улыбки вдохновляют нас каждый день, а лето подарит ещё много счастливых и незабываемых моментов».