Сделать 1 июня выходным для родителей с детьми предложили в Госдуме

Депутат Государственной думы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил сделать 1 июня, Международный день защиты детей, выходным для всех родителей с несовершеннолетними детьми.

«День защиты детей — это день, когда родители должны быть рядом, когда семья может выехать на природу, сходить в парк, просто побыть вместе. Я предлагаю объявить 1 июня официальным выходным днем для всех сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети, и сделать это на постоянной основе», — сказал Каплан Панеш.

Парламентарий отметил, что простой человеческий шаг — дать родителям день с детьми — укрепит семьи.

«Если сделать 1 июня выходным для родителей, они смогут провести этот день вместе с детьми: сходить в кино, на аттракционы, на пикник — куда угодно. Это укрепит эмоциональную связь, создаст семейные традиции, и это абсолютно бесплатная для бюджета мера поддержки, в отличие от денежных выплат», — добавил Каплан Панеш.

Собеседник агентства сообщил, что предлагается внести изменение в ТК РФ, дополнив статью 112 новым нерабочим праздничным днем — 1 июня, но такой вариант, по его мнению, скорее всего, встретит сопротивление работодателей.

«Второй, более гибкий вариант — дополнить статью 262 Трудового кодекса, которая уже предусматривает дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов (четыре дня в месяц) и для сельских женщин (один день в месяц)», — считает Каплан Панеш.

Законодатель призвал добавить норму: работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, предоставляется один дополнительный оплачиваемый выходной день — 1 июня — для проведения мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей. Оплата, по его словам, может производиться из расчета среднего заработка как за обычный рабочий день, пишет РИА Новости.

Если родители разведены, выходной может взять тот родитель, с которым проживает ребенок, либо по соглашению: например, один год — мать, следующий — отец, заявил Панеш.