Общество

31 декабря в Псковской области будет рабочим днем

31 декабря в Псковской области будет рабочим днем. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Думаю, сейчас общее желание - нормально работать, а не продлять праздники. Такой уж выдался год», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников пояснил, что распоряжения администрации области касаются только муниципальных и областных органов власти и подведомственных учреждений.

«Если не говорить про медицинских работников и ряд других профессий, в этом году нерабочих дней и выходных и так было очень много - больше чем в предыдущие годы», - добавил он.