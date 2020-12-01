Общество

Фотофакт: Троицкий мост в Пскове украсили к Новому году

Троицкий (Советский) мост в Пскове преображается к Новому году. Впервые за много лет его украсила праздничная иллюминация, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова отмечала, что новогоднее убранство Троицкого моста стало возможным благодаря неравнодушным предприятиям и организациям Пскова, которые изъявили желание создать для псковичей праздничное настроение.

Также впервые в этом году будет подсвечен пешеходный мост в Финском парке в соответствии с утвержденной концепцией украшения города.

Ранее за варианты светового оформления этих двух мостов псковичи могли проголосовать на портале «Мой дом».

В текущем году бюджетных средств на украшение всех городских мостов не хватит. Однако традиционно будет украшен Ольгинский мост.