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Александр Козловский: Себежская земля - это не только красивые места, но и люди, хранящие память о прошлом

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Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков и 612-летию первого летописного упоминания города принял депутат Государственной Думы Александр Козловский, сообщается в его канале в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Себежская земля — это не только красивые места, древняя история и памятные даты. Прежде всего, это люди. Те, кто здесь родился и вырос, кто трудится, растит детей, заботится о старших, хранит память о прошлом и каждый день делает родной край лучше. Сегодня особенно важно было сказать слова благодарности жителям, которые своим трудом, инициативой и неравнодушием вносят вклад в развитие Себежского края. Для меня большая честь поблагодарить людей, на которых действительно держится малая родина», - отметил Александр Козловский.

Вместе с жителями он почтил память защитников Себежской земли. Затем памятные мероприятия продолжились в Идрице у мемориала «Знамя Победы».

 

«Желаю всем жителям Себежского края здоровья, мира, семейного тепла и благополучия. Пусть рядом всегда будут надёжные люди, а родная земля остаётся местом, куда хочется возвращаться, где чувствуешь свои корни и свою силу», - заключил Александр Козловский.

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