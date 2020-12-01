Общество

Факты задержек результатов тестов на COVID в псковских лабораториях оценят правоохранители

Губернатор области Михаил Ведерников дал оценку ситуации с задержками результатов тестов на COVID в псковских лабораториях в рамках заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что была проведена служебная проверка, в результате которой выяснилось, что в одной из лабораторий «зависло» порядка 600 проб, которые не обрабатывались в течение 10 дней.

Глава региона предупредил руководителей лабораторий: если подобные факты повторятся, материалы об этом будут передаваться в правоохранительные органы с просьбой дать им соответствующую оценку.

Добавим, что в сообщении в Инстаграм, посвященном заседанию оперштаба, Михаил Ведерников отметил, что система стопкоронавирус.псков.рф и смс-уведомления позволяют в большинстве выдерживать 48-часовой регламент проведения тестирования.