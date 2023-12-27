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Крещение празднуют православные 19 января

Крещение Господне или Богоявление празднует Русская православная церковь 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов, сообщает calend.ru.

«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: "Ты Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение"», – говорится в Евангелии.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной, и если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год.

В этот день и в последующие святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освящают жилища и поля. Говорили также, что тот, кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым.

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В Русской православной церкви праздник принадлежит к числу двунадесятых и завершает рождественские святки. Согласно народным традициям, на Крещение девушки в последний раз пытались узнать свое будущее. Выходили за ворота гадать на первого встречного: если встретится старик — не к добру, а если молодой парень — выйдешь в этом году замуж.

С этим праздником связано множество поверий и примет. Например, каждые хозяева после богослужения старались прийти домой самыми первыми — тогда и со сбором урожая не опоздают. Сено, на котором стояла крещенская кутья, постепенно скармливали домашним животным, чтобы защитить их от болезней.

С праздником связано понятие «крещенские морозы» — они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи — на хлеба не ропщи», — подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.

Стоит отметить, что в этом году в Крещенскую ночь в Псковской области ожидается слабоморозная погода.