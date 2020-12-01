Общество

Юлия Яковлева стала обладательницей титула «Мисс Псков - 2020»

Юлия Яковлева стала обладательницей титула «Мисс Псков - 2020». Итоги конкурса подвели в ходе финального шоу 6 декабря, которое прошло в онлайн-формате, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она получила сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн» на 100 тысяч рублей, а также сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко на 3 тысячи рублей. Кроме того, победительнице вручили годовой абонемент на посещение аквапарка «Акваполис», сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир» и сертификат на 6 часов игры от псковской Академии тенниса.

Титул «Вице-Мисс Псков» получила Анастасия Радина. Ей подарили сертификат на 5 тысяч рублей от магазина Serginnetti и месячный абонемент в аквапарк «Акваполис». Она же получила титул «Мисс Renault» (сертификат на посещение SPA-центра).

Титул «Второй Вице-Мисс Псков» достался Дарье Колинко. Девушке вручили сертификат на 3 тысячи рублей от магазина Fashion Hause и месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».

Номинацию «Мисс Псков гран-при» получила Надежда Ваньковская. Ей вручили сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 1 час игры от псковской Академии тенниса, абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис», сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко на 3 тысячи рублей.

Обладательницей титула «Мисс Псковская область» стала Мария Михайлова. Она получила «День шоппинга» в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» стоимостью 10 тысяч рублей, сертификат на 3 часа игры от псковской Академии тенниса, сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко стоимостью 3 тысячи рублей и сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир».

Она же завоевала титул «Мисс талант» (сертификат на посещение картинг-центра Pit Stop).

Победительницей в номинации «Мисс зрительских симпатий» стала Юлия Вязовская. Ей вручили сертификат от SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA, сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн». Она же получила титул «Мисс Beauty Queen» (сертификат от клуба Nata Inn Grill & Dance).

Титул «Мисс Интернет» получила Анна Игнатьева. Ей подарили сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA от агентства полного цикла «Городской формат».

Победительницей в номинации «Мисс спонсорских симпатий» стала Снежана Максимова. Ей вручили карту на месяц от клуба «Супер-фитнес».

Обладательницей титула «Мисс Фото» стала Арина Григорьева. Она получила сертификат от кафе «Вкус и Цвет».

В номинации «Мисс Make Up» победила Виктория Чушева. Ей подарили сертификат на услуги от официального визажиста и мастера по прическам Марины Тращенковой.