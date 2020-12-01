Общество

Алена Силина завоевала титул «Миссис Псков - 2020»

Алена Силина стала обладательницей титула «Миссис Псков - 2020». Итоги конкурса подвели в ходе финального шоу 6 декабря, которое прошло в онлайн-формате, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она получила сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн» на 100 тысяч рублей, сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA от агенства «Городской формат». Кроме того, победительница получила годовой абонемент на посещение аквапарка «Акваполис», сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир» и сертификат на 6 часов игры от псковской Академии тенниса.

«Первой Вице-Миссис Псков – 2020» стала Наталья Федотушкина. Ей вручили сертификат на 5 тысяч рублей от магазина Serginnetti и месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».

«Второй Вице-Миссис Псков – 2020» стала Ирина Маркова. Ей достался сертификат на 3 тысячи рублей от магазина Fashion Hause и месячный абонемент в аквапарк «Акваполис». Она же получила титул «Миссис талант» (сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко на 10 тысяч рублей для создания «Family-стиля со своим ребенком»).

Обладательницей титула «Миссис Псков гран-при» стала Руфина Писарева. Она получила сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 1 час игры от псковской Академии тенниса, абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис».

Она же получила титул «Миссис обаяние» (сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко на 5 тысяч рублей).

Титул «Миссис Псковская область – 2020» получила Олеся Мамедова. Ей подарили «День шоппинга» в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» стоимостью 10 тысяч рублей, сертификат на 3 часа игры от псковской Академии тенниса и сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир».

Она же получил титул «Миссис интернет-голосование» (сертификат от клуба Nata Inn Grill & Dance и сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого составляет 10 тысяч рублей), титул «Миссис Mango» (сертификат на 5000 рублей в магазин Mango) и титул «Миссис зрительских симпатий (сертификат от SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA и сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн»).

Титул «Миссис спонсорских симпатий» получила Алена Силина. Ей вручили карту на месяц от клуба «Супер-фитнес» и сертификат от клуба Nata Inn Grill & Dance.

«Миссис Бизнес Вумен» стала Ирина Васильева. Ей подарили сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко на 10 тысяч рублей.

Обладательницей титула «Миссис Лучшая Хозяйка» стала Ольга Матвеева. Она получила сертификат на 5000 рублей от магазина M-Style shoes.

Победительницей в номинации «Миссис Фото» стала Наталья Красикова. Ей подарили сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко на 5 тысяч рублей.

Титул «Миссис Очарование» получила Юлия Бурмистрова. Ей подарили сертификат на услуги от официального визажиста и мастера по прическам Марины Тращенковой. Она же получила титул «Миссис FASHION HAUSE» (сертификат номиналом 3000 руб. от магазина FASHION HAUSE).

Титул «Миссис Мастер-шеф» забрали три финалистки Олеся Мамедова, Наталья Федотушкина и Ирина Маркова. Каждая из них получила сертификат в кафе «Вкус и цвет».

Титул «Миссис Топ-модель» получила Инесса Сандул. Ей вручили сертификат на 3000 рублей от магазина FASHION HAUSE

Обладательницей титула «Миссис Спорт» стала Юлия Федорова. Она получила карту на месяц от клуба «Супер-фитнес».

Номинацию «Миссис Достояние Пскова» получили Екатерина Белокурова, Белла Меньшикова и Анна Мещанюк. Каждая из них получила сертификат в картинг-центр Pit Stop.