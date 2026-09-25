Ресторан Lido с домашней кухней и «псковским характером» скоро начнет работу

Скоро в псковском торгово-досуговом центре «ФЬОРД плаза» начнет работу новый ресторан домашней кухни Lido, который представит самостоятельный проект со своим меню и интерьером. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор псковского отеля «Покровский» Ирина Кухи.

Ирина Кухи подчеркнула, что псковский Lido не будет иметь франчайзинговых связей с сетью прибалтийских ресторанов. Создатели сохранят узнаваемое название и логотип, при этом команда соберет концепцию заново и применит собственный взгляд на кухню, пространство и атмосферу.

Стоит отметить особенности будущего интерьера. Дизайнеры использовали тёплый терракотовый цвет, белёные стены и славянские мотивы. Авторы включат в отделку отсылки к традиционному текстилю: элементы ручника с вышивкой, узоры, напоминающие бабушкины занавески, и простые деревянные детали. Ирина Кухи указала, что такой подход создаст современную интерпретацию знакомых образов, а не буквальную стилизацию под деревенский дом. Терракотовый цвет - главный акцент, который, как считает бизнесвумен, задаст настроение всему пространству.

Меню охватит привычную домашнюю кухню без сложных конструкций: салаты, супы, горячие блюда и гарниры. Повара также будут подавать мясо, картофель и капусту на шкворчащих сковородках. «Здесь сохранили саму идею демократичного ресторана домашней кухни, но наполнили её местным характером. Главное здесь — не впечатлить названием блюда, а накормить», - пояснила Ирина Кухи.

Она также рассказала, что после зоны раздачи гости попадут в более спокойную и камерную часть ресторана с диванами, столиками и мягким светом. «Арка отделит зону от шумного городского пространства и создаст ощущение уютной столовой большого дома», - добавила директор псковской отеля «Покровский».

В ресторане будет доступна услуга «Возьми с собой». Гости смогут приобрести домашние полуфабрикаты: пельмени, вареники, котлеты и блины. Ирина Кухи добавила, что это позволит начать домашний ужин не обязательно с кухни, а просто зайдя в ресторан по дороге домой.