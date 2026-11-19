Финансовая подушка - это запас денег, на случай непредвиденных проблем. Но с чего начать накопления и как не потратить их раньше времени, рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова в программе «PRO-Деньги» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам эксперта, главное - не размер первого взноса, а привычка регулярно откладывать деньги. Начать можно с небольшой суммы, которая не создаст серьёзной нагрузки на семейный бюджет.

«Начните с малого. Откладывайте по две-три тысячи рублей в месяц. Когда у вас, например, на счёте появится 15 тысяч рублей, вам, мне кажется, уже будет немного психологически спокойнее, и это уже войдёт в привычку», - посоветовала Ирина Баранова.

Чтобы не забывать о накоплениях, эксперт рекомендует настроить автоматическое пополнение счёта. Например, ежемесячно переводить на него 2% от полученного дохода. При этом деньги для финансовой подушки лучше хранить отдельно от повседневных средств.

«Для финансовой подушки безопасности лучше всего завести отдельный накопительный счёт и не привязывать к этому счёту никакие банковские карты. Чтобы у вас не было соблазна эти деньги потратить случайно в магазине», - объяснила Ирина Баранова.

Эксперт также советует разместить накопительный счёт в конце списка счетов в банковском приложении, чтобы он реже попадался на глаза и не возникало желания воспользоваться сбережениями без необходимости.

Со временем сумму ежемесячных отчислений можно увеличить. Но даже если продолжать откладывать по две-три тысячи рублей, постепенно сформируется резерв на непридвиденные расходы.

По словам Ирины Барановой, регулярные накопления могут стать первым шагом не только к финансовой подушке, но и к более долгосрочным сбережениям - например, на будущую пенсию.