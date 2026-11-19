Финансовая подушка - это запас денег, на случай непредвиденных проблем. Но с чего начать накопления и как не потратить их раньше времени, рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова в программе «PRO-Деньги» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам эксперта, главное - не размер первого взноса, а привычка регулярно откладывать деньги. Начать можно с небольшой суммы, которая не создаст серьёзной нагрузки на семейный бюджет.
Чтобы не забывать о накоплениях, эксперт рекомендует настроить автоматическое пополнение счёта. Например, ежемесячно переводить на него 2% от полученного дохода. При этом деньги для финансовой подушки лучше хранить отдельно от повседневных средств.
Эксперт также советует разместить накопительный счёт в конце списка счетов в банковском приложении, чтобы он реже попадался на глаза и не возникало желания воспользоваться сбережениями без необходимости.
Со временем сумму ежемесячных отчислений можно увеличить. Но даже если продолжать откладывать по две-три тысячи рублей, постепенно сформируется резерв на непридвиденные расходы.
По словам Ирины Барановой, регулярные накопления могут стать первым шагом не только к финансовой подушке, но и к более долгосрочным сбережениям - например, на будущую пенсию.