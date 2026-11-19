Облачная погода ожидается на территории Псковской области 20 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью пройдет небольшой дождь. Днем в большинстве районов прогнозируют умеренный дождь, а по востоку области — небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется от +3 до +8 градусов.

В Пскове ночью пройдет небольшой дождь, днем умеренный, температура воздуха ночью прогнозируется от +2 до +4 градусов, днем — от +4 до +6 градусов.

Атмосферное давление низкое.