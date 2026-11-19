Сотрудники МО МВД России «Печорский» совместно с представителями службы рыбоохраны пресекли незаконную добычу водных биоресурсов в акватории Псковского озера. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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По версии следствия, безработный местный житель 1971 года рождения с использованием сетей осуществил незаконный вылов окуней, щук, плотвы, густеры и судака.

Причиненный ущерб превысил 260 тысяч рублей. У мужчины изъяты рыболовные сети, лодка и незаконно добытый улов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных или принудительных работ на срок до двух лет, а также лишения свободы на тот же срок. Расследование продолжается.