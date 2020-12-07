Общество

Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции

Государственная Дума накануне приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских, которые смогут вскрывать автомобили и выставлять оцепление, передает «Интерфакс».

Данным законопроектом предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна «обеспечить сохранность ТС».

Кроме того, проект закона предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

Одновременно в границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.

В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается «прикоснуться к его огнестрельному оружию» (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения».

Также полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованны и проведены в установленном законодательством порядке.