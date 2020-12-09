Общество

В Великолукском центре технического творчества открыли около 160 новых мест

В Великолукском центре технического творчества открыли около 160 новых мест дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на оснащение учреждения направили более 1 млн рублей.

В настоящее время в рамках нацпроекта в Центре технического творчества разработали три новые дополнительные общеобразовательные программы: «Первые шаги в робототехнику», «Компьютерный дизайн» и «Современная инженерная школа».

Так, объединение «Первые шаги в робототехнику» открыло 30 новых мест для детей в возрасте 7-10 лет. Материальная база робошколы пополнилась пятью расширенными комплектами конструктора Lego WeDO 2.0, интерактивной панелью и магнитно-маркерной доской.

Юные робототехники под руководством педагога Дмитрия Богданова учатся собирать базовые конструкции роботов и программировать их под определенные задачи. На занятиях дети развивают мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов и приобретают технические навыки построения материальных объектов.

Новая программа дополнительного образования «Компьютерный дизайн» также рассчитана на 30 воспитанников. Курс ориентирован на изучение графических компьютерных программ растровой и векторной графики.

В рамках обучения дети приобретают необходимые навыки как для простой обработки фотографии, так и для создания собственной визитки, плаката, презентации, анимированного рисунка. Программу реализуют три педагога дополнительного образования: Евгений Полунин, Юрий Пузанов и Владимир Травкин.

Для повышения качества проводимых занятий в учреждении организовали автоматизированное рабочее место педагога, которое оснащено интерактивным комплектом (проектор, доска), документ-камерой, многофункциональным устройством, ноутбуком и акустической системой.

Направление «Современная инженерная школа» в текущем учебном году приняло почти 100 учеников в возрасте до 7 лет. На занятиях в игровой форме формируются навыки инженерного мышления посредством развития конструкторских навыков с помощью тико-конструирования. К реализации данной программы привлекли пять педагогов дополнительного образования, которые прошли курсы повышения квалификации: Дмитрия Яковлева, Елену Кубиц, Марию Бураченок, Ирину Костюкову и Елену Синельникову.

По словам преподавателей, ребята с большим интересом осваивают инновационный вид детского творчества - 3D-ручку, основы программирования на новых ноутбуках, а также азы электроники с помощью новых конструкторов «Юный электроник».