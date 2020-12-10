Общество

Охотничье хозяйство в Кунье стоимостью 60 млн рублей выставили на продажу

Элитное уединенное охотничье хозяйство «Волента» в поселке Кунья, организованное в 2004 году для личного использования, выставили на продажу. Собственник хозяйства хочет получить за него 60 млн рублей, пишет ЦДИ.

Коммерческая охота на территории не проводилась. Земля площадью 78,8 тысячи га находится в охотпользовании до 2053 года. Она продается вместе со зданиями, гостевыми домами, вольерами для на разведение 1000 голов фазана (утки) с прудом, рядом находится озеро с причалом.

На территории проживают следующие виды животных: волк, лисица, енотовидная собака, медведь, рысь, куница, хорь, горностай, норка, выдра, заяц, бобр, белка, ондатра, кабан, косуля, лось, а также глyxapь, тетерев, гусь, утка, рябчик, куропатка, вальдшнеп, лысуха, камышница, бекас, перепела, коростель.

Отмечается, что на территории хозяйства очень много ягод клюквы, брусники, черники, малины и грибов. В границах охотхозяйства множество заброшенных деревень с большим количеством плодовых деревьев - разнообразных сортов яблонь, слив.