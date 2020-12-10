Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое городское кафе
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Как минимум, варварство
Чем помогли малому и среднему бизнесу
75 лет спустя Год памяти и славы
Телефон прямого эфира 56-73-72
бизнес с душком
спастись от огня
 
 
 
ещё Общество 10.12.2020 07:126 Почти 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 10.12.2020 10:370 Охотничье хозяйство в Кунье стоимостью 60 млн рублей выставили на продажу 10.12.2020 10:150 Псковские росгвардейцы вернулись из служебной командировки на Кавказ 10.12.2020 10:050 Великолучанина отправили в колонию за неуплату алиментов 10.12.2020 09:390 Три школы Псковской области стали участниками проекта Музея Победы 10.12.2020 09:251 Ледяной дождь прогнозируется в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Охотничье хозяйство в Кунье стоимостью 60 млн рублей выставили на продажу

10.12.2020 10:37|ПсковКомментариев: 0

Элитное уединенное охотничье хозяйство «Волента» в поселке Кунья, организованное в 2004 году для личного использования, выставили на продажу. Собственник хозяйства хочет получить за него 60 млн рублей, пишет ЦДИ.

Коммерческая охота на территории не проводилась. Земля площадью 78,8 тысячи га находится в охотпользовании до 2053 года. Она продается вместе со зданиями, гостевыми домами, вольерами для на разведение 1000 голов фазана (утки) с прудом, рядом находится озеро с причалом.

На территории проживают следующие виды животных: волк, лисица, енотовидная собака, медведь, рысь, куница, хорь, горностай, норка, выдра, заяц, бобр, белка, ондатра, кабан, косуля, лось, а также глyxapь, тетерев, гусь, утка, рябчик, куропатка, вальдшнеп, лысуха, камышница, бекас, перепела, коростель.

Отмечается, что на территории хозяйства очень много ягод клюквы, брусники, черники, малины и грибов. В границах охотхозяйства множество заброшенных деревень с большим количеством плодовых деревьев - разнообразных сортов яблонь, слив.

Теги: #Куньинский район #охота
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 420 человек
10.12.2020, 10:390 Власти не вернули в срок автобусный маршрут Псков - Петербург через Гдов 10.12.2020, 10:370 Охотничье хозяйство в Кунье стоимостью 60 млн рублей выставили на продажу 10.12.2020, 10:330 Ремонт улицы Инженерной в Пскове на участке от Труда до Алтаева подходит к концу 10.12.2020, 10:280 Две женщины украли постельное белье и зеркало из квартиры в Дно
10.12.2020, 10:150 Псковские росгвардейцы вернулись из служебной командировки на Кавказ 10.12.2020, 10:130 Белоруссия запретит выезд из страны из-за коронавируса 10.12.2020, 10:050 Великолучанина отправили в колонию за неуплату алиментов 10.12.2020, 10:020 Псковские теплосети завершают восстановительные работы на улице Волкова
10.12.2020, 09:560 Суд рассмотрит дело по факту причинения ущерба Псковпассажиравтотрансу на 1,5 млн 10.12.2020, 09:390 Три школы Псковской области стали участниками проекта Музея Победы 10.12.2020, 09:380 Дом подожгли в Псковском районе 10.12.2020, 09:290 В Псковском УФАС обсуждают результаты правоприменительной практики за 4 квартал 2020 года
10.12.2020, 09:251 Ледяной дождь прогнозируется в Псковской области 10.12.2020, 09:110 Мужчина погиб на пожаре в деревне Погорелка 10.12.2020, 09:055 Рождественский предел восстановят в храме Жен-Мироносиц 10.12.2020, 08:570 Инвестор Андрей Гарусов ищет стартапы
10.12.2020, 08:470 Почти половина россиян отказалась от вызова Деда Мороза и Снегурочки к детям 10.12.2020, 08:390 Псковская елка попала в сравнительный анализ затрат на новогодние ели в городах России 10.12.2020, 08:300 Юный псковский музыкант Лев Кричевский стал участником творческой смены в центре «Сириус» 10.12.2020, 08:230 Бизнес попросил снять с обсуждения законопроект о такси
10.12.2020, 08:120 Большинству россиян отказали в упрощенном банкротстве 10.12.2020, 08:000 Правительство одобрило законопроект МЧС об «оправданном риске» 10.12.2020, 07:550 Сладкие подарки и сувениры подарил детсад №24 детям работников Псковской инфекционной больницы 10.12.2020, 07:453 Ученые допустили возможность определения состояния больного COVID-19 по слезам
10.12.2020, 07:350 Объем операций по картам вырос до 27 трлн рублей 10.12.2020, 07:230 Тарифы на ЖКУ в России в 2021 году вырастут на 4% 10.12.2020, 07:126 Почти 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 10.12.2020, 07:030 Российские семьи оценили расходы на дополнительное образование детей
10.12.2020, 06:581 Очаг коронавируса выявили в Псково-Печерском монастыре 09.12.2020, 23:320 Названы два главных цвета 2021 года 09.12.2020, 23:150 В Италии ребенок переболел COVID-19 еще в конце ноября прошлого года 09.12.2020, 22:361 Суд оправдал жителя Псковской области, обвиненного в незаконном сбыте наркотиков
09.12.2020, 22:110 Танцевальная группа «Псковского русского хора» стала лауреатом областного фестиваля 09.12.2020, 21:430 Экологические уроки прошли в псковской школе 09.12.2020, 21:341 «Михайловскую пушкиниану» — 80 можно скачать с сайта Пушкинского Заповедника 09.12.2020, 21:286 Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19
09.12.2020, 21:135 В Псковской области растут цены на огурцы, помидоры и яйца 09.12.2020, 20:470 Самые громкие истории о коррупции в регионе псковские антимонопольщики обсудили с прокуратурой 09.12.2020, 20:320 Два уголовных дела против баров, работавших после 23.00, возбудили в Петербурге 09.12.2020, 20:150 18 лет лишения свободы получил житель Псковской области за убийство пенсионерки и изнасилование ребенка
09.12.2020, 20:040 День бесплатной юридической помощи пройдет в Пскове в онлайн-режиме 09.12.2020, 19:510 В День Героев Отчества псковские росгвардейцы подарили школьникам книги 09.12.2020, 19:390 Младшеклассников Псковской области приглашают на онлайн-олимпиаду 09.12.2020, 19:201 Дефицита томатов и роста цен на них не ожидается - эксперты
09.12.2020, 19:060 Дети в больницах получат подарки от псковских следователей 09.12.2020, 18:530 МТС выступит продюсером для молодых музыкантов 09.12.2020, 18:431 Очередное ДТП случилось на «кольце» перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной 09.12.2020, 18:410 Продолжается розыск жителя Псковского района
09.12.2020, 18:258 Интерактив: Почему бы не уйти школам на ранние каникулы? 09.12.2020, 18:140 Памятные мероприятия в рамках Дня Героев Отечества прошли в Псковской области 09.12.2020, 18:022 Финал конкурса «Миссис Псков - 2020». ФОТО 09.12.2020, 17:540 Завершилось голосование за название территории рядом с 24-й школой
09.12.2020, 17:540 Льготники могут получить справку для выплат на сайте Пенсионного фонда 09.12.2020, 17:470 Юрий Сорокин: Я верю в бескорыстное волонтерство 09.12.2020, 17:440 До -12 похолодает в Псковской области в ночь на 10 декабря 09.12.2020, 17:382 Олег Брячак выступает против ряда поправок в закон «О полиции»
09.12.2020, 17:264 Интерактив: Смертельные столбики 09.12.2020, 17:200 Великолукскому хору «Кант» присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества» 09.12.2020, 17:193 8 важных вопросов о нашумевшем переезде студентов ПсковГУ 09.12.2020, 17:120 «Россети Северо-Запад» помогли «засветиться» цепным мостам в Острове
09.12.2020, 17:020 Ключи от новых квартир в Псковском районе скоро получат 16 детей-сирот 09.12.2020, 17:010 В Великолукском центре технического творчества открыли около 160 новых мест 09.12.2020, 16:542 Интерактив: Не пора ли остановить «заборный бум» в Пскове? 09.12.2020, 16:460 Северное сияние могут увидеть жители Псковской области в ночь на 10 декабря
09.12.2020, 16:3910 Путин призвал не допустить нехватки у населения денег на продукты, как в СССР 09.12.2020, 16:3215 Юрий Сорокин: Единственный способ победить коронавирус - переболеть им 09.12.2020, 16:300 Группа ВТБ: Спрос на апартаменты в конце ноября вырос вдвое 09.12.2020, 16:290 Пять очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
09.12.2020, 16:280 Скончался заслуженный артист России Александр Самойлов 09.12.2020, 16:220 Власти Псковского района поблагодарили инвесторов за благоустройство воинских захоронений 09.12.2020, 16:065 Интерактив: Из-за упразднения пешеходного перехода не вынести мусор 09.12.2020, 15:500 В Великих Луках осудили белоруса за кражу вещей проводников в вагонах
09.12.2020, 15:491 Три скважины планируется пробурить в Псковском районе в 2021 году 09.12.2020, 15:290 Ресурсный портфель ВТБ в Псковской области вырос на 16% 09.12.2020, 15:252 Финал конкурса «Мисс Псков - 2020». ФОТО 09.12.2020, 15:222 Четыре обновленные улицы в Пскове сдали в эксплуатацию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.