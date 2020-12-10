Общество

Рисунки победителей конкурса «Огонь в лесу – враг!» станут билбордами на псковских дорогах

Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» назвала победителей конкурса рисунков «Огонь в лесу – враг!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Конкурс провели по инициативе государственного учреждения «Противопожарный лесной центр» совместно с областным комитетом природных ресурсов и экологии. Его участниками стали не только жители региона в возрасте от 6 до 16 лет, но также дети из Архангельской, Вологодской и Владимирской областей, они прислали рисунки по почте.

В итоге главный приз достался Варваре Шляховой, ее наградили ноутбуком. На втором месте оказалась Мария Иванова, ей достался планшет. Третье место и смартфон получила Анастасия Васильева. Теперь работы участниц будут использованы в качестве агитационных билбордов, их установят вдоль федеральных трасс и областных дорог.

Другие участники отмечены специальными и поощрительными призами, добавили организаторы конкурса и пообещали проводить мероприятие ежегодно.