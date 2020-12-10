Общество

Прогулки по доступно-недоступной среде. Детский парк

Корреспонденты Псковской Ленты Новостей решили нарушить привычный уклад рабочих будней и средь бела дня отправились гулять... в Детский парк. Нет, мы не впали в детство — просто решили посмотреть на одно из посещаемых мест города с точки зрения организации доступной среды для людей, прикованных к инвалидной коляске. Это не просто место, где маленькие дети могут покататься на пони и качелях-каруселях. В хорошую погоду здесь всегда прогуливается много народу, а когда-то, в незапамятные доковидные времена, здесь проходили массовые гуляния. Ну и, в конце концов, многие псковичи срезают через парк путь с остановки домой и на работу.

Директор регионального экспертного центра «Доступная среда», сертифицированный эксперт Всероссийского общества инвалидов Эдуард Огинский составил нам компанию в прогулке по Детскому парку, а также обратил внимание на детали, которым обычному глазу незаметны.

В 2011-2013 годах здесь прошла масштабная реконструкция. До этого события Детский парк выглядел, прямо скажем, не по-детски убого, поэтому на радостях горожане не придали значения некоторым спорным планировочным решениям. Но зачастую то, что рядовому псковичу «по барабану», представляет для маломобильных групп населения настоящую проблему. Но обо всем по порядку.

Видео Дмитрия Иванова

Начинаем прогулку на парковке у ВТБ. Эдуард ждет нас в своей машине. Признается, что найти место было непросто. Ведь мало припарковать машину - надо еще открыть дверь на всю ширину, чтобы достать инвалидную коляску, «собрать» ее, поставить на асфальт и пересесть.

Многие инвалиды ездят на машине с сопровождающими, которые помогают им достать коляску из багажника. Эдуард спокойно ездит один. Коляску возит в салоне в сложенном состоянии без колес. Достает ее, раскладывает, одним щелчком «пристегивает» колеса, ставит на парковку и пересаживается. На все уходит минут пять. Намного сложнее въехать в Детский парк.

Путь к ближайшей пешеходной дорожке преграждает высокий бордюр. Поэтому Эдуарду приходится мимо дома Софьи Перовской выезжать на Советскую, ехать прямо по дороге до ближайшего пешеходного перехода, переезжать через бортовой камень выше нормы - и только тогда он оказывается в Детском парке.

На дороге перед заездом на пешеходную дорожку полувысохшая лужа. «Такого тоже быть не должно. Мне-то ничего, я на коляске. А пешеходам не очень приятно», - комментирует Эдуард Огинский.

Мы в парке. «В целом после реконструкции он стал намного доступнее для колясочников и не только, - отмечает он. - Есть недочеты, но дорожки выложили брусчаткой — уже лучше, чем асфальт в буграх и трещинах». Правда, местами, как мы смогли убедиться, и на них стоят лужи.

Отдельного внимания заслуживает общественный туалет. Он вроде бы есть, но его как бы нет. По крайней мере, для колясочников. Имеется отдельная кабинка для инвалидов, но на коляске туда не попасть.

«Сделали, не подумав. Пандус носит чисто декоративную функцию, потому что сам туалет поднят над землей, и вход в кабинку на несколько сантиметров выше пандуса, - пояснил Эдуард Огинский. - Можно было бы его заглубить, чтоб дверь была вровень с пандусом».

Еще одна особенность обновленного Детского парка - бортовой камень на стыке разных покрытий, которые человеку на коляске мешают беспрепятственно переехать из одной зоны в другую.

А впереди нас ждал эксперимент, который заставил порядком поволноваться, но, к счастью, закончился благополучно. Помните спуск от остановки «Детский парк» на территорию самого парка слева от лестницы? Да-да, тот самый, на котором можно ноги переломать. Особенно в дождь или когда снегом сверху припорошит. Во всяком случае, я стараюсь по нему не ходить. Представьте, каково на нем спускаться-подниматься человеку на коляске!

«Спуститься смогу, а подняться - нет. Угол наклона крутой, хоть спуск и короткий», - говорит Эдуард Огинский и доказывает это личным примером. «Давайте попробуем, мне самому интересно», - говорит он, берет разгон и затормаживает на середине пути.

К слову, Эдуард - многократный чемпион России по спортивному ориентированию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, у него прекрасная физическая подготовка и ездит он на «активной» коляске. Менее подготовленный человек мог бы кувырнуться назад себя и разбить голову. В данном случае все обошлось. Еще один спуск - по другую сторону лестницы - более пологий, и Эдуард поднялся на него без проблем.

Оказываемся на Октябрьском проспекте и проверяем на предмет доступности два ближайших пешеходных перехода. На том, который на остановке, есть небольшое понижение бордюрного камня, съехать можно спокойно, а вот заехать с дороги на тротуар по ту сторону человеку, плохо владеющему коляской, уже проблематично.

Оставляет желать лучшего и пешеходный переход на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Причина та же - не по нормативу высокий бордюрный камень, да еще и лужи скапливаются на переходе от Детского парка к Октябрьскому, 22. Хочется верить, что в техзадании к контракту на ремонт проспекта, который планируется в 2021 году, это учтут и доведут все пешеходные переходы до ума.

«Не хочется говорить, что у нас все плохо. Нет, многое делается, если сравнивать с теми же 90-ми годами, когда ничего не делалось. Но, если уж выделяются большие деньги на дороги, то хочется, чтобы к вопросам доступной среды подходили более вдумчиво, без необходимости потом что-то переделывать», - отметил Эдуард Огинский.

Пока мы гуляли по парку, вернулись к теме организации парковочных мест для инвалидов.

«Часто можно увидеть, что на местах для инвалидов стоят обыкновенные машины без опознавательных знаков. И хоть штраф за это серьезный - 5 тысяч рублей плюс эвакуация, народ это не особо останавливает», - констатировал Эдуард. На больших парковках у крупных торговых комплексов эта проблема, по его наблюдениям, несильно ощущается, потому что места много, чего не скажешь о парковках поменьше.

«Хочется, чтобы люди понимали, что парковочные места для машин инвалидов расширены не потому, что нам так захотелось, а для того, чтоб мы могли открыть дверь на всю ширину, - подчеркнул Эдуард Огинский. - Пока это понимание не придет, порядка не будет». Также он высказал пожелание, чтобы горожане обращали внимание на опознавательный знак «Инвалид» на машине и не парковались впритык к ним. Иначе колясочнику будет ни выйти из машины, ни попасть в нее.

Отметим, что наши прогулки по доступной среде с экспертами ВОИ уже стали традицией. В прошлом году мы вместе с Эдуардом Огинским и общественным помощником губернатора Псковской области Владимиром Петровым гуляли по улицам Свердлова и Юбилейная. Тогда наши эксперты высказывали в адрес властей пожелание, чтоб представителей общества инвалидов чаще привлекали к приемке ремонтируемых улиц. Они также высказались за создание в Пскове единой концепции доступной среды, чтобы весь комплекс проводимых мероприятий был не фрагментарным, а реализовывался в едином ключе, с разумными финансовыми тратами без необходимости что-то переделывать. За год чуда не произошло. А значит снова гулять пойдем.

Татьяна Иванова