Общество

Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю

Средние учебные заведения в Псковской области перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю, а затем объявят зимние каникулы. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: pixabay.com

«Принято решение о переводе средних учебных заведений с понедельника на дистанционное обучение на неделю, - отметил глава региона. - После этого школы уходят на зимние каникулы. Дежурные группы для начальных классов будут работать».

Михаил Ведерников рассказал, что доля детей среди всех заболевших в регионе по-прежнему невысокая (порядка 11%), но участились случаи, когда «бессимптомные школьники приносят коронавирус домой».

«Сейчас очень важно, чтобы родители проследили за досугом детей. Не должно быть никаких посещений торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых и массовых гулянок компаниями. Предупреждений не будет, нарушителей сразу будут штрафовать», - сказал он.

«Давайте вместе сделаем все необходимое, чтобы к Новому году эпидситуация стабилизировалась. Берегите себя и своих детей! Будьте благоразумны», - добавил губернатор.