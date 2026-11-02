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Магнитная буря сегодня: Землю накроет вторая волна геомагнитного шторма

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Земля окажется в зоне остаточного влияния геомагнитных возмущений, которые обрушились на планету в выходные сегодня, 2 ноября.

Изображение сгенерировано нейросетью

Хотя единого мнения о силе удара у учёных нет, ряд прогнозов допускает, что магнитосфера планеты может преподнести неприятный сюрприз, сообщают открытые источники.

Основные разногласия касаются интенсивности события. Часть специалистов, ссылаясь на предварительные оценки, допускает, что поток солнечного ветра, пришедший из корональной дыры, способен вызвать возмущения уровня G2 (умеренная магнитная буря) в период с 1 по 2 ноября. Это означает, что геомагнитный фон может быть заметно нестабильным.

В то же время более спокойные прогнозы, в том числе от NOAA, указывают на то, что пик активности пришелся на 1 ноября, а уже 2 числа обстановка начнет стабилизироваться. Согласно этим данным, максимальный планетарный индекс Kp в понедельник составит около 3 баллов, что соответствует спокойной или слабовозмущённой магнитосфере, и полноценная буря маловероятна. Некоторые источники приводят значение Kp 3,3 — переходный показатель между спокойствием и возмущением.

Таким образом, сегодня, 2 ноября, может стать днем, когда последствия выходного геомагнитного шторма еще будут ощущаться, но их сила, по разным оценкам, варьируется от незначительной до умеренной. Окончательный вердикт можно будет вынести только по фактическим данным магнитометров, пишет «МК на Сахалине».

 

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